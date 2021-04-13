美股季績期 三大指數微跌 道指跌55點
文章日期：2021年4月13日 08:15
美股進入季度業績期，市場漸見觀望，道指低開25點，曾收窄至跌14點，最多跌135點。英偉達表示將推出該公司第一款服務器微處理器，進一步殺入Intel最賺錢的市場領域，拖累Intel股價，科技股普遍向下。美國財長耶倫據報不打算將中國列為匯率操縱國，離岸人民幣隔晚曾升值最多0.19%。
道瓊斯工業平均指數收跌55點，跌幅0.17%，報33745點。標普500指數收跌0.81點，跌幅0.02%，報4127點。納斯達克綜合指數收跌50點，或0.37%，報13850點。
Intel跌4.18%，報65.4美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低18點，而Honeywell，升0.71%，報228.6元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報131.24元，跌1.31%，谷歌母公司Alphabet收市報2244.62元，跌1.14%，亞馬遜收市報3379.39元，升0.21%，Facebook收市報311.54元，跌0.29%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.46%，報435點。德國DAX指數收跌0.13%，報15215點；法國CAC 40指數跌0.13%，報6161點；英國富時100指數收跌0.39%，報6889點。