美股進入季度業績期，市場漸見觀望，道指低開25點，曾收窄至跌14點，最多跌135點。英偉達表示將推出該公司第一款服務器微處理器，進一步殺入Intel最賺錢的市場領域，拖累Intel股價，科技股普遍向下。美國財長耶倫據報不打算將中國列為匯率操縱國，離岸人民幣隔晚曾升值最多0.19%。