財庫局發言人表示，Webb所採用的部分身份證號碼的比對方法，是比對身分證號碼英文字母及六個數字內任何三個數字，與新查冊安排下將採納的英文字母及首三個數字的格式不同，所以結果並不可直接比較。並指部分引述的相同人士搜尋結果，為已解散、並非仍在公司登記冊上註冊的公司資料。認為公司註冊處上述統計的結果，能有效說明在新查冊安排下查冊服務的可靠度。

David Webb反駁許正宇 親測同一人名16董事身份難辨

發言人又表示，回應立法會財經事務委員會委員意見，將會研究在不公開公司董事完整個人身分識別號碼以保障個人私隱原則下，在個別董事的部分身分識別號碼和中及／或英文全名相同的極少數情況時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。

Webb早前撰文，稱他以常見名字「陳志強」作測試，共有245項搜查結果，其中有243項顯示出香港身分證英文字母、首兩位及最後一位數字，當中已有8組同名、部分ID號碼相同人士。

不過，財庫局回應未有提及Webb同在文中所述，香港董事重名、甚至一人擁有多個搜尋紀錄的問題多年未解。