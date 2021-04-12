財庫局回應Webb查冊指控 指兩者比對格式不同難比較
文章日期：2021年4月12日 22:50
獨立股評人David Webb昨日發文，稱經過自行測試後，認為財庫局長許正宇上周五（9日）於立法會上發言，指公司登記名冊中共有58.8萬名持有香港身分證、近59萬名香港公司現任董事中，僅有8對人士是同名、顯示出的部分香港身份證號碼相同僅有0.003%論述有誤。財庫局發言人晚上回應，指局方採用的比對格式不同，實際難以比較。
財庫局發言人表示，Webb所採用的部分身份證號碼的比對方法，是比對身分證號碼英文字母及六個數字內任何三個數字，與新查冊安排下將採納的英文字母及首三個數字的格式不同，所以結果並不可直接比較。並指部分引述的相同人士搜尋結果，為已解散、並非仍在公司登記冊上註冊的公司資料。認為公司註冊處上述統計的結果，能有效說明在新查冊安排下查冊服務的可靠度。
David Webb反駁許正宇 親測同一人名16董事身份難辨
發言人又表示，回應立法會財經事務委員會委員意見，將會研究在不公開公司董事完整個人身分識別號碼以保障個人私隱原則下，在個別董事的部分身分識別號碼和中及／或英文全名相同的極少數情況時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。
Webb早前撰文，稱他以常見名字「陳志強」作測試，共有245項搜查結果，其中有243項顯示出香港身分證英文字母、首兩位及最後一位數字，當中已有8組同名、部分ID號碼相同人士。
不過，財庫局回應未有提及Webb同在文中所述，香港董事重名、甚至一人擁有多個搜尋紀錄的問題多年未解。