隨疫苗接普及，近月公布的美國經濟數據向好，加上原材料價格在去年底上升，市場擔心通脹急升令聯儲局需削減量化寬鬆幅度，10年期國債收益率上月企穩在1.5厘以上，納指上月曾下跌一成。截至晚上10時，美國10年期國債報1.68厘，上升0.014厘。

白宮官員撰文解釋，是次通脹短暫上升，其實與美國過去在大流行病結束，或勞動力在戰爭結束後快速轉換的時期相似。他們將密切監控實際的價格變化和通脹預期，以防在美國意外地出現的價格壓力。此外，財政部長耶倫等官員在過去亦多次表示，沒有理由對物價過於憂慮。

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