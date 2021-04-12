白宮官員：美國通脹或在未來數月暫時加速後回落
文章日期：2021年4月12日 22:12
美國國會上月通過1.9萬億元經濟紓困方案，反對方案者批評投放幅度太大，將令經濟過熱。白宮經濟顧問委員會成員Jared Bernstein和委員會高級經濟學家Ernie Tedeschi發表文章，認為受去年低基數、供應鏈受阻和服務業需求受壓制影響，今年未來數月通脹可能會上升，但實際通脹率會開始向長期預期靠攏，因為價格會逐步回落。
隨疫苗接普及，近月公布的美國經濟數據向好，加上原材料價格在去年底上升，市場擔心通脹急升令聯儲局需削減量化寬鬆幅度，10年期國債收益率上月企穩在1.5厘以上，納指上月曾下跌一成。截至晚上10時，美國10年期國債報1.68厘，上升0.014厘。
白宮官員撰文解釋，是次通脹短暫上升，其實與美國過去在大流行病結束，或勞動力在戰爭結束後快速轉換的時期相似。他們將密切監控實際的價格變化和通脹預期，以防在美國意外地出現的價格壓力。此外，財政部長耶倫等官員在過去亦多次表示，沒有理由對物價過於憂慮。
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