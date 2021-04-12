遠展售金絲雀碼頭項目單位予邱詠筠 作價近1150萬
文章日期：2021年4月12日 21:41
遠東發展（0035）宣布，與執行董事邱詠筠訂立租賃協議，邱詠筠將以近107.23萬英鎊（相當於約1147.35萬港元），收購集團旗下位於英國倫敦金絲雀碼頭新建的高層發展項目ASPEN AT CONSORT PLACE之公寓租賃權，淨銷售面積為864平方呎。邱詠筠已付5%訂金，交易預期將於2023年12月31日完成。遠展預期，從交易中獲得淨收益約24萬英鎊（約256.8萬港元），套現所得用作一般營運資金。
該集團指，金絲雀碼頭的綜合發展項目可售樓面面積約37.7萬平方呎，其中包括私人住宅單位、酒店及商業空間。項目自2020年1月底發售。由於邱詠筠為集團執行董事的聯繫人士，因此包括她的父親即集團主席邱達昌等邱家成員，在董事會內自願放棄投票。董事會認為，有關交易按一般商業條款進行，公平合理，符合公司及股東利益。
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