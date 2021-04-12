螞蟻承諾設金控公司 認真落實五大整改
文章日期：2021年4月12日 21:21
阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團於去年11月初遭緊急煞停中港兩地上市計劃後，近日再度遭多個金融管理部門再次聯合約談，並對該集團提出5項重點業務領域的整改要求。螞蟻回應，將高度關注整改工作的嚴肅性，並同時承諾將整體申辦金融控股公司，實現金融業務全部重組監管。
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螞蟻表示，會將支付業務回歸支付本源，堅持小額便民，服務小微定位；申設個人徵信公司，透過持牌合法合規經營個人徵信業務，加強個人信息保護，有效防範數據複製；將「借唄」及「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。
另螞蟻也指，會加強消費者權益保護及金融消費者適當性管理；改善公司治理，遵守公平競爭的法律規則，規範關聯交易，加強風險防控，打造公平競爭的市場環境，進一步增強社會責任體系建設等。在總體上程序後具體執行。
螞蟻發言人指，集團深刻認識到，國家依法規範平台經濟發展，將金融活動全部互換金融監管，有利行業健康有序發展，同時維護公平競爭市場環境。
集團將在金融管理部門的指導下，認真完成整改有關工作，確保全面規範金融業務的經營和發展，同時全力保障業務連續性和服務質量，不斷提升對實體經濟，小微企業和消費者的服務水平。
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