潘功勝指，螞蟻集團整改內容主要包括五個方面：一，是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。二，是打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。三，是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。四，是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。五，是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

被問及中國金融管理部門在加強國際金融科技監管合作方面有何考慮，潘功勝表示，中國金融管理部門願進一步加強與國際金融組織和各國監管當局在反壟斷、數據監管、運營管理、消費者保護等方面的合作，推動制定金融科技監管規範，加強監管協調，共同打造開放、包容、安全的金融科技生態環境，提升金融業創新能力，同時防範跨境監管套利和金融風險跨境傳染。

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