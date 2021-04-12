報道提及，出席是次會議的半導體晶片商包括台積電、三星電子、英特爾（Intel Corporation）、美光科技（Micron Technology）等。除晶片商外，汽車製造商的福特汽車和通用汽車亦會出席，而電腦生產商Dell Technologies 、醫療服務解決方案商Medtronic plc 和全球科網巨頭Google 均會派代表出席會議。

其後環球時報發表報導評擊指，今次的全球晶片短缺會議，不包括國內的晶片商，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，將國內企業排除在外，最終只會加深全球晶片供應困境。

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