台積電受邀白宮晶片峰會 官媒斥排除中國企業
文章日期：2021年4月12日 17:52
據彭博引述知情人士透露，美國總統拜登將出席今晚白宮舉行的跨國公司全球晶片短缺的視像會議，以了解全球晶片短缺和如何緩解有關情況。
報道提及，出席是次會議的半導體晶片商包括台積電、三星電子、英特爾（Intel Corporation）、美光科技（Micron Technology）等。除晶片商外，汽車製造商的福特汽車和通用汽車亦會出席，而電腦生產商Dell Technologies 、醫療服務解決方案商Medtronic plc 和全球科網巨頭Google 均會派代表出席會議。
其後環球時報發表報導評擊指，今次的全球晶片短缺會議，不包括國內的晶片商，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，將國內企業排除在外，最終只會加深全球晶片供應困境。
其他報道
David Webb反駁許正宇 親測同一人名16董事身份難辨
恒指收市跌245點 憂慮監管 科技股向下 阿里逆市升6.5% 北水轉流出
David Webb反駁許正宇 親測同一人名16董事身份難辨
恒指半日跌281點 阿里升7.16% 美團跌6.18% 吉利跌6.86%