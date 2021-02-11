報道指，去年中以來，水滴一直與財務顧問籌備上市，並已秘密申請上市，但消息指，中國銀保監會對水滴公司的業務風險提出質疑，導致其IPO進程放慢，銀保監甚至在本月告訴水滴創始人沈鵬，不建議水滴公司在現階段公開上市。

水滴公司原計劃去年底前上市，但現在希望在今年第二季上市，暫不清楚公司的集資規模或者所希望的估值。

報道指，與其他許多初創公司一樣，由於在境外註冊，水滴去美國上市無需中國監管機構批准，但銀保監會對水滴IPO的立場對此類公司的售股計劃總體來說，不是一個好兆頭。

水滴公司否認內地監管機構反對其資本市場計劃，並稱其高管正在與監管機構保持例行溝通。銀保監未立即回覆置評請求。

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