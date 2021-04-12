Webb選擇本地常見姓名Chan, Chi Keung（音：陳志強）作測試，共有245項搜查結果，其中有243項顯示出了香港ID英文字母及3位數字（如G64***7）。經確認後，共計發現8組同名、顯示身份證件號碼相同人士。此外，Webb亦發現，有21項紀錄屬重複錄入，即是同一人士，但因中文名寫法有別，而登記兩次。

根據Webb調查，最終實際上有215項有效紀錄，而其中16人身份無法辨別，按此計算，機會達7.4%。Webb於網誌中批評，料整個資料庫中，實際上恐怕有成千上百組董事屆時將無法辨別。他又呼籲，許正宇應盡快公布真正的董事重名數目，相信絕對不止8組。

Webb感慨，港府於2009年曾於諮詢文件中承認，本港重名情況十分普遍，而限制顯示全部ID將會剝奪公眾辨認董事的權利。現時如同「今日的我打倒昨日的我」。他又指出，港府前年以降低犯法為名，引入蒙面法，禁止公眾於集會上蒙面，但現時卻主動為董事「蒙面」，變相為腐敗、欺詐及內幕交易帶來誘因。

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