李小加疑有份創辦 牛碼新市網站上線 推中小企收入合同
文章日期：2021年4月12日 16:30
今年1月《蘋果日報》報道指出，港交所（0388）前行政總裁李小加疑有份參與成立一家公司「牛碼香港」，當時李小加回應「很多事情在籌備當中」。近日該公司網站上線，名為「牛碼新市」（Numa Exchange），網站解釋，「New Markets」縮寫為NUMA，而「牛碼」正是其普通話諧音。
根據網站，牛碼辦公室坐落於交易廣場2期，與港交所為鄰。公司稱，牛碼創造了「一個全新的資產類別」，令投資者可直接參與分享內地中小企的經營收入、個人創造者（creators）的權益及收入等。
具體而言，牛碼擬提供兩類投資，分別名為牛碼證（Numa Certification）及收入分成碼（Revenue Contract）。前者為經認證的投資單位，牛碼將會對中小企經營能力進行追蹤、分析，並對此單位進行定價。而後者則為收入分成合同，為一種新興資產，透過合同約定，投資者可於約定期限內參與分享中小企及個人創作者的收入。
網站稱，公司去年在香港成立，「核心國際管理團隊均擁有非凡的金融從業資歷」，並指「牛碼與中國的產業領袖們建立了緊密的戰略合作伙伴關係」。公司亦稱，通過創新業務模式及金融科技，將為所有市場參與者發掘全新投資機會。
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