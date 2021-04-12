根據網站，牛碼辦公室坐落於交易廣場2期，與港交所為鄰。公司稱，牛碼創造了「一個全新的資產類別」，令投資者可直接參與分享內地中小企的經營收入、個人創造者（creators）的權益及收入等。

具體而言，牛碼擬提供兩類投資，分別名為牛碼證（Numa Certification）及收入分成碼（Revenue Contract）。前者為經認證的投資單位，牛碼將會對中小企經營能力進行追蹤、分析，並對此單位進行定價。而後者則為收入分成合同，為一種新興資產，透過合同約定，投資者可於約定期限內參與分享中小企及個人創作者的收入。

網站稱，公司去年在香港成立，「核心國際管理團隊均擁有非凡的金融從業資歷」，並指「牛碼與中國的產業領袖們建立了緊密的戰略合作伙伴關係」。公司亦稱，通過創新業務模式及金融科技，將為所有市場參與者發掘全新投資機會。

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