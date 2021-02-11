恒指收市跌245點 憂慮監管 科技股向下 阿里逆市升6.5% 北水轉流出
文章日期：2021年4月12日 16:22
內地重罰阿里巴巴（9988），加上有傳內地市場監督管理總局增加人手，加強反壟斷執法，一眾科技巨頭受挫。恒指今早高開93點見全日頂，最多跌424點，午後跌幅收窄，全日高低波幅維持518點。
恒指收市跌245點或0.86%，報28453點，成交金額1607億元，較上日增加13.4%；國指跌102點或0.93%，報10874點。恒生科技指數收報8169點，跌1.64%。
恒指失守10天線(28530.39點)及20天線(28701.12點)。
藍籌9隻升，43隻下跌，3隻無升跌。瑞聲（2018）中午發盈喜，料首季純利增約9.6倍至10.4倍。收市升12.67%，收報44.9元，是升幅最大的藍籌。吉利（0175）跌7.05%，收報19.24元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）受罰，但不知悉中國反壟斷機構的其他調查，收市升6.51%，收報232.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點。
其他未受罰但市場憂慮會被罰的科技龍頭則向下，美團（3690）跌5.03%，收報298.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點。騰訊（0700）收報613.5元，跌1.13%；京東（9618）收報309.2元，跌2.15%；網易（9999）收報161.1元，跌1.04%；小米（1810）收報24.95元，跌2.92%。
恒生科技指數成份股4隻升，27隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報44.9元，升12.67%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報35.7元，跌7.75%。
北水南下合計淨流出25.31億元，終止連續8日流入。南水北上合計淨流入43.04億元人民幣，終止連續4日流出。
寧德時代斥10.69億元 入股洛鉬（3993）旗下剛果銅鈷礦。洛鉬收報5.08元，跌1.35%。
中海外（0688）三月份合約銷售升45%至388.32億元人民幣。收報19.68元，跌1.01%。
中國新城鎮（1278）遭上置控股索賠3.9億元人民幣。收報0.156元，升2.6%。
舜宇（2382）3月市場份額上升 模組出貨量完成目標25%。收報175.1元，跌1.68%。
美的置業（3990）跪低恢復派末期息1.6元。收報18元，升7.3%。
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