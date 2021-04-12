知情人士稱，隨著中國數字貨幣各項工作的蓬勃開展，美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會的官員欲了解數字人民幣的潛在影響。

據報，美國官員不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面臨的挑戰，但希望了解數字人民幣將如何分配，以及是否也可用於繞過美國的制裁。美國財政部及國家安全委員會發言人未有就報道作出回應。

報道引述知情人士透露，美國官員認為中國使用數字人民幣的意圖不是要繞過美國的制裁。由於美元目前在跨境交易中的支配地位，美國財政部可一舉切斷某家企業甚至是一國進入全球金融體系的大部分通道。

另知情人士稱，拜登政府目前不打算採取任何措施應對來自中國數字貨幣的長期威脅。不過，由於中國的數字人民幣計劃，令美國有動力考慮推出數字美元。美聯儲主席鮑威爾在2月份時曾表示，聯儲局看待數字美元「非常謹慎」，又指「我們不需要成為第一個，但要做就要做對。」

中國人行已在全國幾個試點城市發行數字人民幣，有望成為全球首個發行虛擬貨幣的主要央行。明年2月北京舉行冬季奧運會時，數字人民幣預計將會更廣泛的推廣，或與國際市場開展接觸。

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