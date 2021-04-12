中大李嘉誠健康科學研究所的提升工程將包括透過重組及優化空間，增加供研究人員使用的空間；增設14個實驗台，以提供84個實驗單位。同時，新的動物實驗設施將可容納的實驗小鼠數目大幅提升至近現時的三倍；而動物的處所將為獨立抽風間隔，大大減低動物間交叉感染的風險。

中大校長段崇智表示，李嘉誠及其基金會多年來一直不遺餘力支持醫療及教育發展，推動創新，惠澤苦困，受助人士及社群遍及全球。是次慷慨捐贈將為中大、本地以至區內的臨床及健康科學研究發展注入強大的動力，亦充分肯定了中大教研人員的成就。

基金會主席李嘉誠表示，一直深信亞洲快速發展的「生命科學」經濟中，香港必有重要角色，形成一股建立未來的催化力量。必由關鍵是政府有效、有決心地創造醫學和相關學科的科研環境和投資。基金會將一如既往在香港推動醫療服務和支持生命科技的研究項目。「我們很高興，新一輪對中大醫學院健康研究所的捐贈，中大將爭取政府配對資助。在盧煜明帶領下，其位列前沿的跨學科研究，在生命科學、疾病預防及創新治療方面顯著加速了高新科技進程。