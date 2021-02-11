恒指半日跌281點 阿里升7.16% 美團跌6.18% 吉利跌6.86%
文章日期：2021年4月12日 12:12
恒指今早高開93點見半日頂，最多曾跌424點，高低波幅518點，半日收市跌281點或0.98%，報28417點，成交金額902億元；國指跌111點或1.02%，報10865點。恒生科技指數收報8172點，跌1.6%。恒指再失10天線(28526.78點)及20天線(28699.31點)。
藍籌11隻升，36隻下跌，8隻無升跌。阿里巴巴（9988）被罰款後，稱不知悉中國反壟斷機構的其他調查，半日升7.16%，收報233.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻100點。
吉利（0175）跌6.86%，收報19.28元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌6.18%，收報294.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低92點。
恒生科技指數成份股6隻升，25隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴；跌幅最大的是明源雲（0909）收報36.05元，跌6.85%。
北水南下合計淨流出7.05億元，終止連續8日流入。南水北上合計淨流入13.48億元人民幣，終止連續4日流出。
寧德時代斥10.69億元 入股洛鉬（3993）旗下剛果銅鈷礦。洛鉬半日收報5.13元，跌0.38%。
中海外（0688）三月份合約銷售升45%至388.32億元人民幣。收報19.64元，跌1.21%。
中國新城鎮（1278）遭上置控股索賠3.9億元人民幣。半日收報0.155元，升1.97%。
舜宇（2382）3月市場份額上升 模組出貨量完成目標25%。收報178.2元，升0.06%。
美的置業（3990）跪低恢復派末期息1.6元。半日收報18.1元，升7.9%。
逆市破頂股包括，新城發展（1030）創52周高，見10.14元，收報10元，升0.7%；周大福（1929）創52周高，見13.36元，收報12.92元，跌1.22%；康臣葯業（1681）創52周高，見4.46元，收報4.39元，升2.57%；叙福樓（1978）創52周高，見0.97元，收報0.95元，升5.56%；太興（6811）創52周高，見2.45元，收報2.39元，升2.58%；越秀房託（0405）創52周高，見4.08元，收報4.06元，跌0.25%；同程藝龍（0780）創52周高，見19.48元，收報19.42元，升5.09%。
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