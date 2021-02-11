恒指今早高開93點見半日頂，最多曾跌424點，高低波幅518點，半日收市跌281點或0.98%，報28417點，成交金額902億元；國指跌111點或1.02%，報10865點。恒生科技指數收報8172點，跌1.6%。恒指再失10天線(28526.78點)及20天線(28699.31點)。