港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近3個月低
文章日期：2021年4月12日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.58點子至0.11464%，是2021年1月22日後最低，當日報0.10893%。
港元現報7.7787元貶值8點子，曾貶值最多21點子，報7.78元，亦曾升值最多12點子，報7.7767元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.1點子至0.0392%；1星期HIBOR跌0.52點子至0.05232%；2星期HIBOR跌1.16點子至0.06464%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.88點子至0.21196%；6個月期HIBOR跌2.52點子至0.38893%；12個月期HIBOR跌2.8點子至0.53929%。
美元指數現報92.261升值0.098點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.11125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0034%，連續2日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。
對上一次連續2日收窄，是2021年3月23日，當日利差報0.0437%。
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