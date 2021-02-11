港元現報7.7787元貶值8點子，曾貶值最多21點子，報7.78元，亦曾升值最多12點子，報7.7767元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.1點子至0.0392%；1星期HIBOR跌0.52點子至0.05232%；2星期HIBOR跌1.16點子至0.06464%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.88點子至0.21196%；6個月期HIBOR跌2.52點子至0.38893%；12個月期HIBOR跌2.8點子至0.53929%。

美元指數現報92.261升值0.098點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.11125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0034%，連續2日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。

對上一次連續2日收窄，是2021年3月23日，當日利差報0.0437%。

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