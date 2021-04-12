明報記者 蕭嘉聰

面對疫境，譚仔三哥仍在去年衝出香港，進軍新加坡連開三間分店。劉次軍強調當地的辣度與香港一樣，不會因應地方差異而調整，以維持品牌「香麻辛辣」特色。不過，新加坡的「大辣」約等同三哥的「中辣」，品牌初來報到亦要提醒客人，以免誤點太辣湯底。至於港人早已習慣三哥的米線「下單三步曲」，分別選擇配料、湯底及辣度，劉次軍笑言，對當地客人而言，這種下單方式新鮮感十足，曾有人一口氣加入8至9款配料，平均加4款配料，較港人平均加2款為多。

新加坡「大辣」僅為三哥「中辣」

他又指，品牌早於2019年到新加坡作市場研究，發現當地沒有合適的米線、魚蛋、魚片頭，以及「名物」之一的「墨演（墨丸）」供應，必須由香港空運到當地，又加入鮮蝦雲吞、肥牛及蝦等新配料，以切合當地人口味。

劉次軍透露，三間分店反應不錯，首日開幕的第一位客人更竟然是一名移居當地的香港女顧客，他引述顧客形容兩地的三哥味道一樣，「是代表香港的味道」，令人更加掛念香港。

劉次軍分析，兩間譚仔除了黃色碗、黑色碗的明顯特徵，三哥有數個獨特湯底，客人普遍較年輕、有活力，疫情前不少中學生放學就三五成群齊齊食米線，彼此間更會「鬥食辣」。品牌亦由食物出發，不但是研發部門，當其他同事留意到市場潮流，亦會帶回公司嘗試融入香麻辛辣的三哥特色，例如近期新品「水煮湯鴨血米線」及「花膠胡椒雞米線」，反應不錯。

致力與年輕人互動 產品配合市場潮流

他續指，三哥亦致力與年輕人互動，笑言品牌早與fb專頁「為何中西環沒有譚仔三哥」成為好朋友，開設中西區分店時更邀請該名粉絲成為第一位客人。此外，三哥亦在今年白色情人節推出「辣之戀人三小辣朱古力」、愚人節將兩年前的「十小辣美白面膜」玩笑成真，希望由客人角度出發，建立良好關係。

疫情下餐飲業需嚴守社交限制措施，例如限制入座率、堂食時間等，劉次軍認為，各行各業均受疫情打擊，對三哥而言，外賣與堂食在營運層面分別不大，笑言「譚仔姐姐」勤力又用心工作，絕對有能力應付，而第四波疫情限制晚市不可堂食，三哥亦不斷推出優惠「例如夜晚要食飽啲」，外賣自取設有組合優惠，可加購小食及飲品。