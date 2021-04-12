耀輝開眼鏡店 耀邦攻讀中醫

據了解，波叔較年長的3名兒子中，次子耀文亦有協助父親打理地產生意，而三子耀輝則因從事零售生意，1995年創辦連鎖眼鏡店品牌尊貴視力，較多被傳媒報道。

至於年約37、38歲的四子耀邦早年於廣州修讀中醫，並取得博士學位，近年才逐漸參與家族事業，並不時在家族的物業買賣消息中曝光。據其創立的企業「良道」網頁介紹，旗下擁有五大品牌包括民生Daily Manson、Mansion、The Jason's正品堂、特賣場及APm等，針對不同層面的零售市場。

而五子耀昇從美國畢業回港後便跟隨父親打理物業買賣，2013年成立陞域集團並接手管理東海，成為行政總裁，被外間視為波叔接班人。除餐飲業外，他近年亦大舉投資養老、酒店生意，並先後入主易通訊（8031）及松齡護老（1989）兩家上市公司。

其他報道

滬深三大指數今早個別發展 創業板高開0.23%

阿里蔡崇信：監管部門對整個行業進行審查 罰款金額少於現金流20%

恒指高開93點 阿里升5.5% 騰訊跌0.73%

阿里巴巴：不知悉中國反壟斷機構的其他調查

港股ADR跌19點 阿里ADR跌0.4% 稱不知悉與反壟斷有關的其他調查

電視廣播：李寶安5月27日退休 另將適時訂立獨立諮詢協議