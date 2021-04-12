阿里蔡崇信：監管部門對整個行業進行審查 罰款金額少於現金流20%
文章日期：2021年4月12日 09:26
阿里巴巴（9988）去年起受壟斷事宜纏身，日前遭內地監管部門罰款182.28億元人民幣（下同）創新高。集團今早進行電話會議，創辦人之一兼董事局副主席蔡崇信表示，內地監管部門正對整個行業進行相同的審查，未知阿里牽涉其他反壟斷調查。另該筆182.28億元罰款，金額不足阿里最近四個月現金流的20%，強調集團已公開表明「誠懇接受、堅決服從」處罰，故不打算對處罰決定提出上訴。
蔡崇信亦認為，有關當局肯定「平台經濟」的商業模式，暫未發現有不妥之處；而相關監管措施旨在確保公平競爭而使公眾受益，集團已受到良好指導，表示反壟斷罰款將成為集團未來發展的指引。此外，蔡崇信表示，全球監管機構亦關注數據隱私問題， 阿里將一如既往地與監管機構緊密合作，以確保集團合法守規。
董事會主席兼首席執行官張勇表示，預計該反壟斷處罰不會對電商GMV 帶來實質負面影響；集團將有新措施出台，當中包括降低平台商家的進入壁壘和業務成本，以及投放更多資源改善或培訓商家。
阿里被指自2015年以來，濫用市場支配地位，對平台內商戶提出「二選一」要求。張勇回應表示，集團年度活躍用戶（AAC）量約7.8億，認為當中涉及世界和中國最大的消費群體；阿里將繼續提供更優質服務，料相關要求對集團營收不會造成重大影響。
首席財務官武衛補充指，就集團加大投資以提高商戶培訓，阿里已預留數十億元人民幣的年度額外支出，以支持未來一年的計劃。另她又表示，該筆182.28億元罰款會反映於今年首季的財務報表之中，將影響通用會計準則（GAAP）的盈利表現；非通用會計準則（Non-GAAP）的盈利則不受影響。
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