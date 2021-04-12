蔡崇信亦認為，有關當局肯定「平台經濟」的商業模式，暫未發現有不妥之處；而相關監管措施旨在確保公平競爭而使公眾受益，集團已受到良好指導，表示反壟斷罰款將成為集團未來發展的指引。此外，蔡崇信表示，全球監管機構亦關注數據隱私問題， 阿里將一如既往地與監管機構緊密合作，以確保集團合法守規。

董事會主席兼首席執行官張勇表示，預計該反壟斷處罰不會對電商GMV 帶來實質負面影響；集團將有新措施出台，當中包括降低平台商家的進入壁壘和業務成本，以及投放更多資源改善或培訓商家。

阿里被指自2015年以來，濫用市場支配地位，對平台內商戶提出「二選一」要求。張勇回應表示，集團年度活躍用戶（AAC）量約7.8億，認為當中涉及世界和中國最大的消費群體；阿里將繼續提供更優質服務，料相關要求對集團營收不會造成重大影響。

首席財務官武衛補充指，就集團加大投資以提高商戶培訓，阿里已預留數十億元人民幣的年度額外支出，以支持未來一年的計劃。另她又表示，該筆182.28億元罰款會反映於今年首季的財務報表之中，將影響通用會計準則（GAAP）的盈利表現；非通用會計準則（Non-GAAP）的盈利則不受影響。

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