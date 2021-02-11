恒指高開93點 阿里升5.5% 騰訊跌0.73%
文章日期：2021年4月12日 09:24
恒指今早高開93點或0.33%，報28791點，成交金額33億元；國指今早高開46點或0.43%，報11024點。恒生科技指數開市報8365點，升0.71%。
藍籌33隻升，14隻下跌，8隻無升跌。阿里巴巴（9988）去年反壟斷案被罰破紀錄216億元，今早，高層稱不知悉與反壟斷有關的其他調查，開市升5.5%，報230元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻77點；九龍倉置業（1997）跌0.92%，報43元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.73%，報616元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
寧德時代斥10.69億元 入股洛鉬（3993）旗下剛果銅鈷礦。開市報5.35元，升3.88%。
中海外（0688）三月份合約銷售升45%至388.32億元人民幣。開市報19.76元，跌0.6%。
中國新城鎮（1278）遭上置控股索賠3.9億元人民幣。開市報0.152元，無升跌。
舜宇（2382）3月市場份額上升 模組出貨量完成目標25%。開市報180.7元，升1.46%。
美的置業（3990）跪低恢復派末期息1.6元。開市報17.08元，升1.9%。
其他報道
港股ADR跌19點 阿里ADR跌0.4% 稱不知悉與反壟斷有關的其他調查