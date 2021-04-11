政府將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記，市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。在四款儲值支付工具中，市民可選定最適切自己消費模式的一款以收取及使用消費券。以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。至於其餘三間以智能手機為操作媒介的電子儲值支付工具，均透過電子錢包操作，故日後使用消費券時便更為便捷。

至於消費券計劃的其他執行細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，陳茂波指，正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。

為提升電子消費券的使用便捷度及覆蓋更多商戶，營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及一般常見的手續費。