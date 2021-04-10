聯儲局主席鮑威爾在周四繼續放鴿，重申在業和通脹目標有實質性進展前，將保持對經濟的支持，又認為通脹只時暫時性。Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari認為，鮑威爾成功通過言論消除市場焦慮，沒有真正產生恐慌，鮑威爾確保市場明白已預料價格將會上升，並為此作好準備。

不過達拉斯聯儲銀行總裁柯普朗昨日表示，擔心金融市場出現過度冒險行為和潛在通脹，因此為需先發制人，推動聯儲局儘快減少非常規的貨幣政策，由減少資產購買規模開始。他是少數支持聯儲局應在明年起加息的官員之一。

全周計算，標指上升2.71%，道指上升1.96%，連續三周上升，納指上升3.12%，連升兩周。亞馬遜（AMZN）阿拉巴馬州員工組織工會投票不通過，昨升2.21%，波音（BA）再通知客戶停發737MAX客機，指出現潛在電力系統問題，昨逆市挫1.02%。美股下周起陸續公布首季財報，下周包括銀行股高盛（GS）、摩根大通（JPM）和富國銀行（WFC），科技股則有台積電（TSM）。

恒指夜期上升0.06%，收報28650點，低水49點。ADR港股比例指數收報28682點，下跌0.06%。騰訊（0700）ADR折合報617.72港元，較港股收市低0.41%。中概股表現一般，被基金爆倉拖累的跟誰學（GSX），昨再跌8.8%，百度美股（BIDU）跌3.13%，折合報213.84港元，較港股低收1.91%。