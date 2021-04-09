資料顯示，Xampla同AlgiKnit分別研發植物蛋白轉化為可自然分解的新物料，以及將海藻類纖維轉化成可降解的紗線，而Varden是以食物廢料如甘蔗渣製造接近塑膠特性的包裝物料，Spiderswort則更受注目，研究利用植物纖維素（如蘆筍）技術創造支架協助細胞生長，協助人體健康組織再生。

報道引述鄭嘉泳稱，利用科技「再工業化」一直是李嘉誠想實現的目標，透過科技公司在本港落地生根企業化，整條科技生產鏈可令周邊各行各業受惠，相信有助紓緩本港的結構性失業問題，或能增加年輕人向上流動的機會。

不過，鄭嘉泳指出，政府推動政策焦點未夠精準，加上香港的科技發展配套不及其他國家，無論政府補貼或資助都較新加坡、澳洲、以色列等地少，不少科技公司寧願選擇到內地發展。他認為，創科公司最後會否落戶本地，關鍵仍繫於政府心態，例如是否願意創造空間聆聽各方意見，而非單靠提供「地皮」就能解決問題的單一思維。

翻查資料，李嘉誠早在2003年已曾提出在深港之間設立免稅工業區，重新發展工業，惟卻被時任工商及科技局局長曾俊華反駁「香港唔會返轉頭再做膠花」，指政府從未考慮建議。

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