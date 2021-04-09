楊惠妍連續5日共斥資11億增持碧桂園
文章日期：2021年4月9日 19:19
據聯交所披露權益顯示，藍籌內房碧桂園（2007）大股東楊惠妍於4月1日再斥1.15億元增持1154萬股，每股平均價為9.9775元，持股由59.19%升至59.25%。
近月股價積弱的碧桂園，在2020年業績公布前，股價曾低見8.82元水平，其後集團於3月25日公布完2020年業績後，楊惠妍隨時連續5個交易日增持公司股份。據聯交所資料顯示，楊惠妍分別於3月26、29、30、31日及4月1日，分別增持碧桂園4931萬股、2570萬股、2000萬股、1000萬股及1154萬股，增持的平均價分別為9.5619元、9.9156元、9.9419元、9.9357元、9.9775元，涉資分別為4.715億元、2.548億元、1.9883億元、9935.7萬元及1.1514億元，共計11.396億元。
在連續五個交易日增持後，楊惠妍持股由原來的58.94%，升至4月1日的59.25%，增加0.31%。
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