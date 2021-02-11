中國海首三個月的累計合約物業銷售金額約894.11億元，相應的累計已售樓面面積約442.97萬平方米，分別按年增加49.7%及34%。

截至三月底集團錄得已認購物業銷售約265.22億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售﹔同時集團於三月份新增三幅土儲，分別位於蘇州、東莞和鄭州，應佔樓面面積合共約89.67萬平方米，相關土地出讓約76.66億元﹔首三個月收購的土地累計應佔樓面面積約184.32萬平方米，累計應付的土地出讓金約為176.29億元。

中海外宏洋（0081）公布，三月份合約銷售額71.3億元，合約銷售面積53.77萬平方米，分別按年增加69.2%及47.9%。首三個月累計合約銷售額155.19億元，合約銷售面116萬平方米，分別按年增加89.5%及63%。

截至2021年3月底，中海外宏洋的累計認購未簽約額19.53億元﹔三月份中海外宏洋於安徽合肥、青海西寧、福建泉州和廣東汕頭新增項目5個，總權益發展面積133.1萬平方米，需支付地價人民幣55.14億元。

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