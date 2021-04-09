馬雲任校長 湖畔大學據報被中央禁止招生
文章日期：2021年4月9日 17:46
阿里巴巴（9988）創辦人馬雲自去年發表評論內地金融監管體制的言論後，螞蟻集團IPO計劃遭煞停，中央對阿里的打壓力度亦有增無減。英國《金融時報》報道，由阿里巴巴創辦人馬雲擔任校長的湖畔大學，遭北京當局要求停止招生。
報道指，湖畔大學今年三月開課的一年級已經停止授課。阿里及湖畔大學並沒有就報道作出回應。據報，被外界戲稱為「馬雲黃埔軍校」的湖畔大學之所以成為打壓對像，是由於內地政府認為該大學集合了一群中國頂尖、精英企業家，未來或會栽培出有政治影響力的學生，或會對黨的領導造成影響。
湖畔大學並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織；類似於俱樂部，於2015年3月成立，由馬雲、聯想集團（0992）創辦人柳傳志、復星國際（0656）董事長郭廣昌、銀泰集團創辦人沈國軍 、港大經管學院院長蔡洪濱、巨人網絡董事長史玉柱等共同創辦。
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