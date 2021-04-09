報道指，湖畔大學今年三月開課的一年級已經停止授課。阿里及湖畔大學並沒有就報道作出回應。據報，被外界戲稱為「馬雲黃埔軍校」的湖畔大學之所以成為打壓對像，是由於內地政府認為該大學集合了一群中國頂尖、精英企業家，未來或會栽培出有政治影響力的學生，或會對黨的領導造成影響。

湖畔大學並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織；類似於俱樂部，於2015年3月成立，由馬雲、聯想集團（0992）創辦人柳傳志、復星國際（0656）董事長郭廣昌、銀泰集團創辦人沈國軍 、港大經管學院院長蔡洪濱、巨人網絡董事長史玉柱等共同創辦。

其他報道

金融時報：馬雲無「被軟禁」常飛北京 直接與中共高層討論螞蟻未來

傳李寶安退休 TVB：不評論市場傳聞

新地執董鄺準今日起辭任 投放時間於家庭

舜宇3月市場份額上升 模組出貨量完成目標25%

美的置業跪低恢復派末期息1.6元

李澤楷旗下SPAC據報計劃收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

憂慮內地政策收緊 恒指跌309點 北水減少68% 科指一周跌3%跑輸

駿隆：3月強積金人均蝕1400元