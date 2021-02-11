有關報道指，之前已有外界傳出TVB董事局要求李寶安提早退休，但是李寶安當時指是「假新聞」，但今日再有報道指他退休，並由他主動提出。本報翻查TVB的公告，暫時未刊發最新的股東大會安排。

現年65歲的李寶安，曾經於畢馬威會計師事務所任職，並自1987年起加入麗新集團，1992年至1996年加入麗新集團旗下亞洲電視，接替曹廣玉的行政總裁職務，一度將亞視扭虧，亞視歷史上繼邱德根主政後，第二度短暫獲利。及後他曾經協助麗新集團進行重組。2007年起他加入TVB並任職至今。隨著前主席陳國強去年離任後，他晉升為副主席，協助公司的過渡工作。TVB今日收報8.8元，股價無變動。

記者：陳偉燊

其他報道

舜宇3月市場份額上升 模組出貨量完成目標25%

美的置業跪低恢復派末期息1.6元

李澤楷旗下SPAC據報計劃收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

憂慮內地政策收緊 恒指跌309點 北水減少68% 科指一周跌3%跑輸

駿隆：3月強積金人均蝕1400元

全球「芯」荒 百度李彥宏：崑崙2正由代工廠生產 內外部均見需求

路透社：滴滴出行聘高盛、大摩 計劃7月上市 集資7778億元

眾安於新加坡設金融科技中心

滬指全周累跌0.97%