新地執董鄺準今日起辭任 投放時間於家庭
文章日期：2021年4月9日 17:02
新鴻基地產（0016）宣佈，現年91歲的執行董事鄺準經考慮年事已高，已辭任執行董事，並自今日起生效，以便他能夠投入更多時間於家庭。鄺準已確認他與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之事項需知會證券持有人。
鄺準畢業於武漢中南財經書院，曾於人民銀行廣州分行任職。他自1962年起服務於永業有限公司，為新地已故創辦人郭得勝工作；到1963年加盟新鴻基企業，並於1972年新地上市時加盟，自1992年起成為執行董事。新地董事局對鄺準在公司長期致力服務近49年，尤其對他出任執行董事超過28年所作出的寶貴貢獻，表示衷心致謝。根據新地早年的年報資料顯示，他一向在新地的大厦管理部門居領導角色。鄺準為郭老太鄺肖卿的胞弟，新地郭氏三兄弟均為他的外甥。
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