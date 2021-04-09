鄺準畢業於武漢中南財經書院，曾於人民銀行廣州分行任職。他自1962年起服務於永業有限公司，為新地已故創辦人郭得勝工作；到1963年加盟新鴻基企業，並於1972年新地上市時加盟，自1992年起成為執行董事。新地董事局對鄺準在公司長期致力服務近49年，尤其對他出任執行董事超過28年所作出的寶貴貢獻，表示衷心致謝。根據新地早年的年報資料顯示，他一向在新地的大厦管理部門居領導角色。鄺準為郭老太鄺肖卿的胞弟，新地郭氏三兄弟均為他的外甥。

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