美的置業於3月24日公布2020財年業績，集團於業績內表示為降低末期股息對下一年度中期資產負債表的影響，及考慮為股東帶來回報兩者之間取得平衡，擬從2021年起調整股息派發的安排，將由派發一次股息調整為兩次。公司擬2020財年僅派末期息0.8元，但2021年中期則派發1.6元中期息。惟更改派息政策一事引來市場反彈，當日股價急插近11.66%，收報15.6元。

其後美的置業緊急補鑊，發公告指末期息安排引起市場不同解讀，與其派息初衷有差異，為維護投資者利益，宣布將於2021年4月9召開董事會，以進一步明確派息政策和派息安排。

最終，集團於今日「跪低」，指一直致力於維持具有優勢的派息比例，以維護股東的利益以及增強投資者的信心，同時為保持派息政策的連貫性和操作的便利性，決定取消派發2021年中期股息的計劃，並決定2020年末期息以一次派發，每股派1.6元，股息與2019財年持平。

美的置業今日曾見高16.96元，收報16.76元，跌0.24%，成交額2000萬元。

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