內地CPI、PPI高過預期，引發市場對政策收緊的憂慮，恒指今早高開144點，即見全日頂，午後跌幅曾進一步擴大至403點，高低波幅548點。恒指收市跌309點或1.07%，報28698點，成交金額1363億元，較上日減少51.51%；國指跌132點或1.19%，報10977點。恒生科技指數收報8305點，跌1.8%。