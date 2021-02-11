憂慮內地政策收緊 恒指跌309點 北水減少68% 科指一周跌3%跑輸
文章日期：2021年4月9日 16:33
內地CPI、PPI高過預期，引發市場對政策收緊的憂慮，恒指今早高開144點，即見全日頂，午後跌幅曾進一步擴大至403點，高低波幅548點。恒指收市跌309點或1.07%，報28698點，成交金額1363億元，較上日減少51.51%；國指跌132點或1.19%，報10977點。恒生科技指數收報8305點，跌1.8%。
走勢上，恒指續受制於10天線(28476.87點)及50天線(29237.85點)，於20天線(28723.83點)爭持。
藍籌14隻升，39隻下跌，2隻無升跌。中銀香港（2388）升1.87%，收報27.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。
海底撈（6862）跌4.91%，收報49.35元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌4.85%，收報102元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報276.4元，升1.47%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報45.65元，跌6.45%。
北水南下合計淨流入15.09億元，較上日減少68.08%，連續第8日流入，累計流入226.64億元。淨流入金額是2021年4月8日47.28億元後最多。南水北上合計淨流出8.07億元人民幣，較上日減少52.6%，連續第4日流出，累計流出132.29億元。
一周表現
恒指本周累跌0.83%或239點；本周表現最佳的是百威（1876），累升4.9%，其次為中生製藥（1177）及創科實業（0669），分別升4.38%及3.35%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌9.62%，其次為金沙中國（1928）及騰訊（0700），分別跌5.24%及5.12%。
國指本周累跌2.14%或240點；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升4.38%，其次為申洲國際（2313）及中信（0267），分別升2.33%及1.63%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌9.62%，其次為中國太保（2601）及碧桂園服務（6098），分別跌7.85%及6.2%。
科指本周累跌3.08%或263點，跑輸恒指、國指；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升10.54%，其次為ASM PACIFIC（0522）及同程藝龍（0780），分別升4.8%及3.59%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌10.31%，其次為聯想（0992）及祖龍娛樂（9990），分別跌7.59%及6.72%。
今日消息股表現
路透社：市監局批准騰訊私有化搜狗。騰訊收報620.5元，升0.08%。
必瘦站（1830）於復活節長假銷售合同金額增2.13倍。收報5.93元，升1.89%。
中海油（0883）公布蓬勃作業公司V平台發生井噴著火。收報7.91元，升1.15%。
新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛表示，冀擴大中國業務佈局 對本港樓市前景樂觀。收報41.1元，升1.23%。
聯易融科技（9959）上市，定價17.58元。收報19.32元，升9.89%。
龍光集團（3380）3月合約銷售額約為128.9億元人民幣，按年增長81%。收報12.64元，跌0.47%。
中航科工（2357）非全資附屬公司中航光電預期，首季純利按年增2.7至3倍。收報5.4元，升3.4%。
百濟神州（6160）公布「百悅澤」用於治療出現呼吸窘迫的新型冠狀病毒肺炎患者的2期臨床試驗，未達到無呼吸衰竭生存或吸氧天數減少的並列主要有效性終點。收報187.3元，跌3.9%。
隔晚消息股表現
香港電視（1137）3月份訂單額按月增15%至5.25億。收報11.24元，跌0.53%。
中國鋁業（2600）料今年首季純利勁升30倍至9.67億人幣。收報3.71元，升3.6%。
廣汽（2238）首季銷量升62%。收報6.76元，跌1.17%。
長和（0001）旗下和黃中國醫藥宣佈，向霸菱亞洲發新股集資1億美元。收報63.25元，跌0.39%。
世茂集團（0813）3月合約銷售額升50% 首3月升82%。收報23.5元，跌1.47%。
傳電盈（0008）擬作價逾10億美元售PCCW Solutions。收報4.48元，升1.35%。
迅銷（6288）中期多賺5% 息2.4日圓 料全年多賺82%。收報63.2元，升0.07%。
保利置業（0119）首季合約銷售額增94%。收報2.28元，跌0.4%。
破頂股表現
內房物管股破頂，包括，新城悅（1755）創上市新高，見27.8元，收報26.45元，跌3.47%；世茂服務（0873）創上市新高，見19.1元，收報17.68元，跌6.95%；新城發展（1030）創52周高，見10.08元，收報9.93元，升1.95%。
地產收租股破頂，包括，太古（0019）創52周高，見62.35元，收報62.1元，升3.24%；越秀房託（0405）創52周高，見4.08元，收報4.07元，無升跌；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.2元，收報4.15元，跌0.95%。
其他破頂股，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見28.8元，收報28.05元，升0.18%；特步（1368）創52周高，見5.1元，收報4.93元，跌2.76%；周生生（0116）創52周高，見13.08元，收報12.72元，跌1.55%；康臣葯業（1681）創52周高，見4.33元，收報4.28元，升3.88%；現代牙科（3600）創52周高，見2.6元，收報2.55元，跌0.39%；譽宴（1483）創52周高，見2.75元，收報2.61元，升0.38%。
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