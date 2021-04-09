3月份強積金股票基金指數為377點，按月下跌1.2%，年初至今仍升3.4%。3月不同市場表現各異，北美股票基金受惠經濟數據向好、疫苗接種理想、2萬億美元基建和經濟復蘇計劃公布，月內上升3.8%，歐洲股票基金則上升3.9%。

不過港股和大中華基金跑輸大市，分別下跌3.2%和4.1%。值得注意的是，去年跑輸主動式基金的港股追蹤基金，3月只跌2%，全年計算港股指數基金錄4.3%增幅，跑贏主動式基金增1.9%。駿隆指，中美角力近期升溫，加上美元強勢，引發投資者疑慮資金撤離中港市場。香港股市北水南下亦有減慢跡象。中港市場都有明顯調整情況。

強積金固定收益基金指數為128點，按月跌0.4%，全年跌0.8%。美長債息持續飆升，令債券價格有明顯回落趨勢。環球債券基金月內跌1.6%，年初至今累跌4.4%，強積金保證基金月內跌0.3%。駿隆表示，預期年內環球市場的風險資產整體表現將受制於貨幣政策及經濟回復所帶來的通脹預期。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年經濟情況顯示明顯增長， 高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納大中華及美國股票類別基金。全球長債息將持續攀升，令債券價格有持續回落趨勢。美元將持續強勢 ，低風險投資者可以考慮保守基金持盈保泰。

記者：歐陽偉昉

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