資源股亦強勢，中鋁（2600）、重慶鋼鐵（1053）預計首季盈利分別增長30倍及258.8倍，股價升5.6%及27%。中遠海控（1919）盈喜後急升，昨日大跌，今早又上揚升1.6%。周期股成為焦點時，一般都已距離周期頂部不遠，這時盈利強勁估值低企，市盈率往往僅低單位數字，但高峰期難以延續則令人卻步。

PPI急升利好工業股。建滔系已發出盈喜，另一老牌工業股海天國際（1882）亦可留意。公司是國內注塑機龍頭，受益全球經濟復蘇及資本支出擴張，而客戶以汽車和家電為主，合共佔注塑機銷量的一半以上。今年首兩月汽車產量增長89.9%，也高於2019年同期，雪櫃、洗衣機和空調零售額增長均超過30%，塑料用量較多的雪櫃和洗衣機已高於2019年同期。

海天市盈率約為15倍，以全球注塑機龍頭而言是合理偏低。股價近期持續上升，資金正在重估，可小注跟進。

張兆聰

明報首席評論員