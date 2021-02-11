恒指今早高開144點，見半日頂，雖然內地CPI、PPI數字勝預期，但大市仍調頭向下，最多跌265點，高低波幅410點。恒指半日跌210點或0.72%，報28798點，成交金額768億元；國指跌112點或1.01%，報10997點。恒生科技指數收報8345點，跌1.33%。