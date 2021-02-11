恒指跌210點 聯易融科技升9.1% 北水淨流入13億
文章日期：2021年4月9日 12:14
恒指今早高開144點，見半日頂，雖然內地CPI、PPI數字勝預期，但大市仍調頭向下，最多跌265點，高低波幅410點。恒指半日跌210點或0.72%，報28798點，成交金額768億元；國指跌112點或1.01%，報10997點。恒生科技指數收報8345點，跌1.33%。
藍籌15隻升，36隻下跌，4隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.71%，收報20.85元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升1.08%，收報469.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。
藥明生物（2269）跌4.57%，收報102.3元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
北水南下合計淨流入13.24億元，連續第8日流入，累計流入224.79億元。南水北上合計淨流出22.7億元人民幣，較上日增加33.28%，連續第4日流出，累計流出146.92億元。
聯易融科技（9959）上市，定價17.58元。半日收報19.18元，升9.1%。
龍光集團（3380）3月合約銷售額約為128.9億元人民幣，按年增長81%。收報12.56元，跌1.1%。
中航科工（2357）非全資附屬公司中航光電預期，首季純利按年增2.7至3倍。半日收報5.46元，升4%。
百濟神州（6160）公布「百悅澤」用於治療出現呼吸窘迫的新型冠狀病毒肺炎患者的2期臨床試驗，未達到無呼吸衰竭生存或吸氧天數減少的並列主要有效性終點。半日收報187.5元，跌3.8%。
香港電視（1137）3月份訂單額按月增15%至5.25億。收報11.1元，跌1.77%。
中國鋁業（2600）料今年首季純利勁升30倍至9.67億人幣。半日收報3.78元，升5.58%。
廣汽（2238）首季銷量升62%。收報6.72元，跌1.75%。
長和（0001）旗下和黃中國醫藥宣佈，向霸菱亞洲發新股集資1億美元。收報63.25元，跌0.39%。
世茂集團（0813）3月合約銷售額升50% 首3月升82%。收報23.4元，跌1.89%。
傳電盈（0008）擬作價逾10億美元售PCCW Solutions。半日收報4.52元，升2.2%。
迅銷（6288）中期多賺5% 息2.4日圓 料全年多賺82%。半日收報63.15元，無升跌。
保利置業（0119）首季合約銷售額增94%。半日收報2.29元，無升跌。
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