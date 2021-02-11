港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日
文章日期：2021年4月9日 11:34
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.51點子至0.12042%。
港元現報7.7786元貶值12點子，曾貶值最多18點子，報7.7792元，亦曾升值最多13點子，報7.7761元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.15點子至0.03821%；1星期HIBOR升0.39點子至0.0575%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.07625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.23點子至0.22077%；6個月期HIBOR跌0.48點子至0.41417%；12個月期HIBOR跌0.52點子至0.56732%。
美元指數現報92.136升值0.077點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.1125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0079%，連續2日收窄，利差是2021年2月26日後最低，當日差距為0.004%。
對上一次連續2日收窄，是2021年3月23日，當日利差報0.0437%。
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