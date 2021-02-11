國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI由上月上升0.6%轉為下降0.5%，主要是受農曆新年後需求季節性回落影響。其中，食品價格由上月上升1.6%轉為下降3.6%，影響CPI下降約0.71個百分點。食品中，由於天氣轉暖，鮮菜大量上市，價格由上月上升1.8%轉為下降14.5%；生豬生產持續恢復，豬肉價格下降10.9%，降幅比上月擴大7.8個百分點；春節後消費需求有所回落，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉、水產品和鮮果價格均由漲轉降，降幅在0.2%—1.7%之間。

按年比較，由於翹尾負向影響大幅減弱，CPI由上月下降0.2%轉為上升0.4%。其中，食品價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上升0.7%，影響CPI上升約0.56個百分點。非食品中，工業消費品價格上升1.0%，為近一年來按年首次上升，主要是汽油和柴油價格分別上升11.9%和12.8%帶動；服務價格由上月下降0.1%轉為上升0.2%。

PPI方面，按月比較，受國際大宗商品價格上升等因素影響，PPI上升1.6%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。其中，生產資料價格上升2.0%，漲幅擴大0.9個百分點；生活資料價格由上月持平轉為上升0.2%。

按年比較，PPI上升4.4%，漲幅比上月擴大2.7個百分點。其中，生產資料價格上升5.8%，漲幅擴大3.5個百分點；生活資料價格由上月下降0.2%轉為上升0.1%。主要行業中，價格漲幅擴大的有，黑色金屬冶煉和壓延加工業，上升21.5%，擴大7.4個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上升21.3%，擴大9.2個百分點；化學原料和化學製品製造業，上升11.4%，擴大7.4個百分點。價格由降轉漲的有，石油和天然氣開採業，上升23.7%；石油、煤炭及其他燃料加工業，上升13.9%；電氣機械和器材製造業，上升1.0%。煤炭開采和洗選業價格上升6.9%，漲幅回落4.0個百分點。

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