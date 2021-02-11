恒指高開144點 騰訊升1.4% 聯易融科技上市升9.8%
文章日期：2021年4月9日 09:30
恒指今早高開144點或0.5%，報29152點，成交金額87億元；國指今早高開34點或0.32%，報11144點。恒生科技指數開市報8503點，升0.53%。
藍籌25隻升，14隻下跌，16隻無升跌。申洲國際（2313）升2.57%，報175.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.45%，報629元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。
創科實業（0669）跌0.99%，報140元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
聯易融科技（9959）上市，定價17.58元。開市報19.32元，升9.8%。
龍光集團（3380）3月合約銷售額約為128.9億元人民幣，按年增長81%。開市報12.72元，升0.15%。
中航科工（2357）非全資附屬公司中航光電預期，首季純利按年增2.7至3倍。開市報5.33元，升1.5%。
百濟神州（6160）公布「百悅澤」用於治療出現呼吸窘迫的新型冠狀病毒肺炎患者的2期臨床試驗，未達到無呼吸衰竭生存或吸氧天數減少的並列主要有效性終點。開市報191元，跌2.05%。
香港電視（1137）3月份訂單額按月增15%至5.25億。開市報11.5元，升1.77%。
中國鋁業（2600）料今年首季純利勁升30倍至9.67億人幣。開市報3.92元，升9.49%。
廣汽（2238）首季銷量升62%。開市報6.88元，升0.58%。
長和（0001）旗下和黃中國醫藥宣佈，向霸菱亞洲發新股集資1億美元。開市報63.2元，跌0.47%。
世茂集團（0813）3月合約銷售額升50% 首3月升82%。開市報24.15元，升1.26%。
傳電盈（0008）擬作價逾10億美元售PCCW Solutions。開市報4.55元，升2.9%。
迅銷（6288）中期多賺5% 息2.4日圓 料全年多賺82%。開市報63.15元，無升跌。
保利置業（0119）首季合約銷售額增94%。開市報2.29元，無升跌。
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