港股ADR升3點 聯易融科技上市 百濟神州新冠新藥試驗未達標
文章日期：2021年4月9日 08:40
美股向上，港股ADR升3點或0.01%，報29012點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.89%，折合報625.55元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報221.89元；美團（3690）升0.27%，折合報321.68元；匯控（0005）升0.57%，折合報47.12元；建行（0939）跌0.4%，折合報6.51元。
道期升0.2%，標期升0.25%，納期升0.4%。日股現升0.8%，韓股現升0.12%，澳股現跌0.4%。
今日焦點股份可留意：
聯易融科技（9959）上市，定價17.58元。
龍光集團（3380）3月合約銷售額約為128.9億元人民幣，按年增長81%。
中航科工（2357）非全資附屬公司中航光電預期，首季純利按年增2.7至3倍。
百濟神州（6160）公布「百悅澤」用於治療出現呼吸窘迫的新型冠狀病毒肺炎患者的2期臨床試驗，未達到無呼吸衰竭生存或吸氧天數減少的並列主要有效性終點，試驗結果不盡如人意。
香港電視（1137）3月份訂單額按月增15%至5.25億。
中國鋁業（2600）料今年首季純利勁升30倍至9.67億人幣。
廣汽（2238）首季銷量升62%。
長和（0001）旗下和黃中國醫藥宣佈，向霸菱亞洲發新股集資1億美元。
世茂集團（0813）3月合約銷售額升50% 首3月升82%。
傳電盈（0008）擬作價逾10億美元售PCCW Solutions。
迅銷（6288）中期多賺5% 息2.4日圓 料全年多賺82%。
保利置業（0119）首季合約銷售額增94%。
其他報道