鮑威爾淡化通脹失控風險 標指再創新高 道指升57點
文章日期：2021年4月9日 08:14
聯儲局主席鮑威爾重申寬鬆論調並淡化通脹失控風險，他承諾要令美國經濟重拾榮光，如果通脹預期顯著高於期望水平，聯儲局將做出回應。美股向上，標指創即市及收市新高，曾高見4098.19點，收市連升2日累升23點。美國參議院對華戰略揭曉，將對中國採取「戰略競爭」政策，另外，美國亦將7間中國超級計算公司和機構加入禁止出口的實體清單
道瓊斯工業平均指數收漲57點，升幅0.18%，報33503點。標普500指數收漲17點，升幅0.43%，報4097點。納斯達克綜合指數收漲140點，或1.03%，報13829點。
高盛升1.41%，報331.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而NIKE跌2.09%，報133.68元，拖低道指18點。
科技股方面，蘋果收市報130.36元，升1.92%，谷歌母公司Alphabet收市報2250.43元，升0.5%，亞馬遜收市報3299.3元，升0.6%，Facebook收市報313.02元，跌0.02%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報436點。德國DAX指數收漲0.18%，報15202點；法國CAC 40指數漲0.58%，報6165點；英國富時100指數收漲0.83%，報6942點。