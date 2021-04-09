聯儲局主席鮑威爾重申寬鬆論調並淡化通脹失控風險，他承諾要令美國經濟重拾榮光，如果通脹預期顯著高於期望水平，聯儲局將做出回應。美股向上，標指創即市及收市新高，曾高見4098.19點，收市連升2日累升23點。美國參議院對華戰略揭曉，將對中國採取「戰略競爭」政策，另外，美國亦將7間中國超級計算公司和機構加入禁止出口的實體清單