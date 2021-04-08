和黃醫藥首席執行官賀雋表示，隨著愛優特和蘇泰達上市銷售，以及可能成為中國首個選擇性c-MET抑制劑的賽沃替尼有望獲批上市，以帶動腫瘤業務收入加速增長，預計今年業務將會取得顯著增長。他們正在迅速擴展全部由和黃醫藥自主發現的十種創新腫瘤藥物的全球開發，並計劃於今年內啟動8至10項註冊和註冊意向研究。霸菱亞洲在支持全球性的創新型業務方面擁有悠久的歷史，他們歡迎霸菱亞洲成為其股東，並期待在新的發展階段與霸菱亞洲攜手合作。

霸菱亞洲創始人及首席執行官莊佳誠表示，中國醫療健康行業是霸菱亞洲的核心投資領域之一。和黃醫藥正為世界各地的患者研發並提供高度差異化的腫瘤療法。他們期待與公司首席執行官及管理團隊合作，並將支持和黃醫藥的創新和全球發展願景。現時霸菱亞洲管理約230億美元的資產，並在醫療健康行業擁有良好的投資往績。

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