上半年綜合收益總額為12,028億日圓，按年跌0.5%，綜合經營溢利總額為1,679億日圓，按年增長22.9%。收益下降而溢利大幅增長這主要是由於日本及大中華地區的UNIQLO（優衣庫）錄得溢利大幅增長所致。

日本UNIQLO上半年度收益為4,925億日圓（按年增長6.2%）同店銷售淨額（包括網絡商店）按年增長5.6%。網路商店銷售額為738億日圓（按年增長40.5%）。毛利率得50.7%，按年改善2.9個百分點。

海外UNIQLO上半年度收益為5,218億日圓（按年減少3.6%），經營溢利為670億日圓（按年增長25.9%）。

大中華地區業務中除了中國大陸市場以外，台灣及香港市場的收益均有改善，從而錄得大中華地區整體收益及溢利大幅增長。毛利率因控制折扣促銷而按年改善4.7個百分點。

韓國由上年度同期的經營虧損轉為錄得小幅經營溢利；東南亞、南亞及大洋洲地區（包括東南亞地區、印度及澳洲各市場）方面，錄得收益及溢利雙雙大幅下降。

美國收益大幅下降及經營虧損擴大，歐洲地區亦因門店受到暫時歇業的嚴重影響，導致收益及溢利雙雙大幅下降。

GU方面，上半年度收益為1,326億日圓（按年增長0.3%），經營溢利為158億日圓（按年增長

0.4%）。同店銷售淨額基本與上年度同期持平。毛利率維持於上年度同期水平。

股份明早復牌。

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