早前公布的強積金數據，去年第三季以「永久離港」為由退還款項創歷史新高，積金局說「每季都有變動」，但筆者卻發現，積金局去年下半年似乎已抽起部分數據，而從取回強積金的人均金額看，移民離港的港人更有愈趨壯年的趨勢。

積金局於上月底公布截至去年第三季的《強制性公積金計劃統計摘要》，新聞稿說以不同理由取回強積金宗數同2019年同期相若，雖然有提以永久離港為由嘅宗數約莫8100宗，按季大增37%，但又補上一句按年比較就下跌咗2%，總之一切如常。

去年第3季離港提款平均升至21萬

不過，新聞稿並沒提到，原來去年第三季以永久離港為由提取的強積金規模高達17.04億元，是歷史新高，按季計升超過七成，就算按年計亦大升超過兩成。篤篤計數機，由2019年第三季起計，連續4季提取強積金離港人士戶口平均餘額分別係16.8萬、17萬、17萬同16.5萬元，但到去年第三季，平均餘額就升到21萬元。

翻查積金局在2019年8月公布、2018年度不同年齡層人士的戶口餘額的分佈，35至59歲人士強積金餘額平均介乎22.9萬至25.8萬元，換句話說戶口餘額約莫16萬至17萬元的離港人士，可能大多係退休人士，或者係35歲以下人士。到此筆者不禁猜想，這是否代表咗去年第三季移民離港人士，已逐步擴大到事業比較有成的壯年人士層面？

最新統計未公布年齡等分組數據

當然，強積金金額多少，可能會受到當時股市高低影響；而讀者亦可能覺得筆者偏頗，為何會用2019年公布的年齡層分佈，與2020年的強積金數字做比較，筆者在此正想點出本文想說的另一點。

事實上，積金局由2016年起，每年8至9月會公布一項前一年度的強積金計劃成員累算權益統計分析，當中其中一項數據，就是披露按年齡組別和性別劃分的計劃成員數目及平均戶口餘額，不過，筆者近日翻看在最新一次、去年9月公布的統計分析，卻發現這項數據突然間消失，這才是筆者「用明朝的劍斬清朝的官」的原因。

至於這項統計數據為何突然消失？政府經常呼籲我們不要將事情政治化，可能是數據無用？這種問題還是留給大家自行猜想吧。

[李曉佳 財經澡堂]

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