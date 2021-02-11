恒指收市升333點或1.16%，報29008點，重上29000之餘，亦重上10天線(28456.73點)及20天線(28727.55點)。國指升38點或0.35%，報11109點。恒生科技指數收報8458點，升0.07%。

藍籌38隻升，14隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升7.08%，收報170.9元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.93%，收報7.82元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升6.16%，收報99.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻164點。

大股東配股減持，騰訊（0700）跌1.51%，收報620元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間。友邦升6.16%，匯控（0005）升2.07%，收報46.85元。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報51元，升5.37%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報48.8元，跌4.97%。

北水南下合計淨流入47.29億元，較上日增加456.92%，連續第7日流入，累計流入211.55億元。南水北上合計淨流出17.03億元人民幣，較上日減少39.52%，連續第3日流出，累計流出124.22億元。

百度（9888）收市後納入綜合指數、國指及科指，將於4月9日起生效。收報218.6元，跌1.26%。

傳洽購游族網絡 嗶哩嗶哩（9626）：與事實不符。收報855元，跌2.17%。

AEON CREDIT（0900）去年少賺18%末期息18仙。

京信通信（2342）擬分拆無線電信網絡設備公司到內地上市。收報2.09元，升4.5%。

小米（1810）披露一周內第三次回購股份 涉資4.98億元。收報26.2元，跌0.38%。

國美零售（0493）179億人幣向黃光裕租三物業 發股支付代價。收報1.48元，跌11.3%。

雅居樂（3383）三月份合約銷售升7成。創52周高，見13.22元，收報13.14元，升0.46%。

吉利汽車（0175）首季汽車銷量按年升62％。收報20.75元，升1.72%。

融創（1918）首季合約銷售升88%。收報32.7元，跌2.39%。

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