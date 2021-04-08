過去市場因美國10年期債息上升至1.6厘至1.7厘而出現波動，他預期未來12至18個月內，息率可能再上升至2厘至2.25厘，此情況下債價必然下跌，因此現時並非投資政府債券的好時機。惟利率與經濟相輔相成，利率上升反映經濟及企業盈利改善，因此建議投資股票多於債券。此外，他預期環球通脹率年內可能持續上升至3%至4%水平，但並非壞事，因受製造業指數及環球股票盈利上升帶動，同時會利好舊經濟行業。

許長泰較看好三大板塊，第一是服務業，尤其是金融、教育、醫療及科技方面，若通脹上升，資金流入價值型股票；第二是入口替代的科技行業，因中美關係多變，一些能滿足內需的替代品包括晶片將會受惠；第三是有助減碳的板塊，目前環球多國正關注碳排放問題，因此電動車、再生能源將會受惠。他又提醒，發電、石油、鋼鐵及水泥等行業難以減少碳排放，因此預期行業前景受壓。對於去年深受市場追捧的新經濟股及高科技股，他認為仍會持續受壓，不過長線而言仍是大勢所趨，宜作3年至5年的長線投資部署。

疫苗接種比率低 料港股持續乏力

近日港股於29000點徘徊，缺乏上升動力，他指出，目前中概股佔恒指比重較大，若國內市場改善及A股反彈或可為港股帶來動力。此外，本港接種疫苗比率仍低，短線旅遊、酒店及娛樂行業難以恢復，相信仍會影響港股走勢。投資部署方面，他認為若投資者持有較大比重的新經濟股，不妨將舊經濟股比例增加，如各持50%。

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