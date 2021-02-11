香港數字資產交易所擬推NFT交易平台 料今年第三季面世
文章日期：2021年4月8日 13:10
香港數字資產交易所（HKD.com）創辦人兼行政總裁楊凱文指，正計劃推出本港首個數碼藝術品「非同質化代幣（NFT，non-fungible token）」交易平台，將向藝術家提供一個網上作品發布、推廣、交易及支付的地方，產品類別包括數碼藝術品、動畫、音樂、電影等的加密收藏品，預計該平台今年第三季面世。
楊凱文指，平台的運作及盈利模式猶如一般拍賣行，用戶上載作品時會有生成費用、完成拍賣後會收取一定佣金，平台營運初期將會推行較彈性的收費，擬於半年至一年間以免費上架作招徠，僅收取完成拍賣後的佣金。
HKD.com的實體店於今年一月開幕，楊凱文當時目標年內用戶達十萬，他表示隨未來推出的市場推廣活動，料用戶人數於今年下半年將會有爆炸性增長。楊凱文透露，店舖現時每天接待50至150名客人，主要以查詢目的較多，當中約10%會開戶或買入加密貨幣，交易金額數百元至數十萬元不等。
就早前政府針對「虛擬資產供應商（VASP）」牌照監管諮詢，建議僅限「專業投資者」買賣，楊凱文認為專業投資者會有自己專用平台，亦清楚自己的風險承受能力；有見不少散戶有意參與加密貨幣買賣，故認為新法規更應針對及保障散戶權益，強調HKD.com會繼續在合法的情況下，向大眾推廣數字資產。