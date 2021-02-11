楊凱文指，平台的運作及盈利模式猶如一般拍賣行，用戶上載作品時會有生成費用、完成拍賣後會收取一定佣金，平台營運初期將會推行較彈性的收費，擬於半年至一年間以免費上架作招徠，僅收取完成拍賣後的佣金。

HKD.com的實體店於今年一月開幕，楊凱文當時目標年內用戶達十萬，他表示隨未來推出的市場推廣活動，料用戶人數於今年下半年將會有爆炸性增長。楊凱文透露，店舖現時每天接待50至150名客人，主要以查詢目的較多，當中約10%會開戶或買入加密貨幣，交易金額數百元至數十萬元不等。

就早前政府針對「虛擬資產供應商（VASP）」牌照監管諮詢，建議僅限「專業投資者」買賣，楊凱文認為專業投資者會有自己專用平台，亦清楚自己的風險承受能力；有見不少散戶有意參與加密貨幣買賣，故認為新法規更應針對及保障散戶權益，強調HKD.com會繼續在合法的情況下，向大眾推廣數字資產。

記者：蔡穎霖