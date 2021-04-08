李貴莊解釋指，全球疫情下，各國政府推出多項穩定金融的工具，增加千萬富翁投資項目的信心。李貴莊提及，千萬富翁於過去三個月主要投資股票和外匯，滲透率分別達75%和73%，而投資債券的增長幅度為最高，較去年上半年增加10%至26%。調查顯示，千萬富翁的淨資產值中位數為1550萬元，較去年上半年調查所述的1700萬元稍為下降。李貴莊表示，因為期內千萬富翁的人數增加，以及早期千萬富翁的淨資產值不高，拉低整體中位數。

報告更指，在疫情下有25%千萬富翁表示其流動資產比2019年底有所增加，升幅中位數為100萬元。李貴莊解釋指，千萬富翁除儲蓄外，更做風險管理的資產配置，以及千萬富翁分散多元化的投資增加其流動資金。李貴莊提及，有25%的千萬富翁表示其流動資產有所增加，當中有65%資金是透過投資所得。

樓市方面，看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由7%上升至15%。有8%的受訪者表示有興趣於本港置業，亦分別有14%及27%的受訪者表示有興趣於內地或海外置業。但是，僅有一成的千萬富翁表示過去三個月為置業好時機；近四成認為當時並非置業好時機；逾五成對樓市抱觀望態度。另外，表示有興趣出售現有物業的千萬富翁人數較去年上半年稍為上升，增加3%至12%，但在考慮出售價位方面會較之前堅定，較去年上半年的願意低於市價的5%出售物業，轉至符合市價才願意出售。

李貴莊又指，樓市是一個大額的投資，千萬富翁都會因應疫情的走勢才作出決定，和衡量入市日後的負擔，所以往往對樓市抱觀望態度的千萬富翁較認為當時是一個入市的好時機的人數為多。李貴莊又表示，去年年初至年底的千萬富翁的人數有穩步上升的表現，在今年的經濟的增長目標較去年更為高，通賬受控和失業率有所改善下，以及恒生指數12個月的目標為3.2萬點的情況下，預計今年千萬富翁的人數會有所增加。

是次的調查於去年11月至今年1月進行，合共電話訪問4043人，年齡組別為21歲至79歲。

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