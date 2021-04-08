港股今早也順利低開高走，壞消息呈好反應，似乎是一個好現象，也會有很多人相信595元是騰訊的鑽石底。筆者沒有答案，但近期無論是強勢的美股，還是弱勢的中港股市，焦點更多是落在個股，特別是中小型股份身上，總之市況走勢很個別。指數會上升，但幅度卻有限，中港股市則在一個區間上落。就算鑽石底出現，但騰訊以至一眾科技股的動力有多強，大家還是很有疑問。

今早強勢板塊不多，資金集中流向一些純實體濟股，如電子工業股的建滔系，紡織股如天虹（2678）、申州（2313）、江南布衣（3306），又或者飲品股如統一（0220）、蒙牛（2319）等。資源股上升，但走勢衝高回落。

一個冷門的板塊可以考慮，就是收費公路股。受到疫情影響，中央實施全國免收通行費，公路股去年上半年表現差勁，但下半年發力追回失地。以安徽皖通（0995）為例，去年上半年收入跌了55%，純利更瀉逾90%。但全年純利最終僅跌15%，下半年追回絕大痁份失地。

公路股的問題是完全沒有幻想空間，但市場全面炒落後，不少仙股、毫子股都起動，內房、內銀、內險(內地俗稱3儍)也有些表現。公路股低市盈率高股息率，皖通股價也創新高證明資金流入。在當前市況缺乏機會下，不妨小注博資金繼續炒落後。

張兆聰

明報首席評論員