恒指由跌轉升238點 騰訊跌0.87% 大市成交2037億
文章日期：2021年4月8日 12:16
騰訊（0700）遭大股東減持，今早低開2.4%拖低大市，恒指今早低開70點，騰訊跌幅收窄，恒指最多只跌跌87點，而在金融股帶領下，恒指倒升最多288點，半日高低波幅376點。
恒指半日升238點或0.83%，報28913點，成交金額2037億元；國指升19點或0.18%，報11090點。恒生科技指數收報8491點，升0.47%。
藍籌30隻升，21隻下跌，4隻無升跌。
騰訊半日跌0.87%，收報624元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。半日成交1359.3億元。
聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間。友邦（1299）升5.36%，收報98.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻142點；潤地（1109）跌1.89%，收報36.4元，是跌幅最大的藍籌。
藍籌股創科實業（0669）創上市新高，見142元，收報140.1元，升4.63%。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報51.2元，升5.79%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報48.8元，跌4.97%。
百度（9888）收市後納入綜合指數、國指及科指，將於4月9日起生效。收報217元，跌1.99%。
AEON CREDIT（0900）半日收報5.59元，無升跌。迅銷（6288）半日收報63.15元，無升跌。
京信通信（2342）擬分拆無線電信網絡設備公司到內地上市。半日收報2.11元，升5.5%。
小米（1810）披露一周內第三次回購股份 涉資4.98億元。收報26.3元，無升跌。
國美零售（0493）179億人幣向黃光裕租三物業 發股支付代價。半日收報1.55元，跌7.1%。
雅居樂（3383）三月份合約銷售升7成。創52周高，見13.22元，收報13.08元，無升跌。
吉利汽車（0175）首季汽車銷量按年升62％。收報20.7元，升1.47%。
融創（1918）首季合約銷售升88%。收報32.55元，跌2.84%。
破頂股表現
內房物管股破頂，包括，新城悅（1755）創上市新高，見27.75元，收報26.7元，升3.09%；世茂服務（0873）創上市新高，見19.02元，收報18.98元，升0.53%。
本地消費股破頂，周大福（1929）創52周高，見13.14元，收報13.04元，升1.4%；周生生（0116）創52周高，見13.02元，收報12.94元，升5.03%；譽宴（1483）創52周高，見2.7元，收報2.55元，升5.37%；太興（6811）創52周高，見2.39元，收報2.35元，升4.44%。
其他破頂股包括，天倫燃氣（1600）創52周高，見8.25元，收報8.01元，升1.52%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.77元，收報1.38元，升40.82%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.2元，收報4.19元，無升跌；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升7.84%。
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