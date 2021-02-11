港元現報7.7834元升值15點子，曾貶值最多5點子，報7.7854元，亦曾升值最多15點子，報7.7834元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03667%；1星期HIBOR升0.14點子至0.05357%；2星期HIBOR升0.41點子至0.07768%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.48點子至0.22304%；6個月期HIBOR升0.29點子至0.41893%；12個月期HIBOR無升跌報0.5725%。

美元指數現報92.38貶值0.075點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.11013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0154%，終止連續2日擴闊，利差是2021年4月06日後最低，當日差距為0.0111%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年4月01日，當日利差報0.0109%。

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