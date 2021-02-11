恒指低開70點 騰訊報614元跌2.46% 高於Prosus減持價595元
文章日期：2021年4月8日 09:23
恒指今早低開70點或0.25%，報28604點，成交金額1199億元；國指今早低開61點或0.56%，報11008點。恒生科技指數開市報8375點，跌0.9%。
藍籌7隻升，36隻下跌，12隻無升跌。聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間。友邦（1299）升3%，報96.15元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點。
Prosus減持騰訊（0700）每股595元，騰訊開市跌2.46%，報614元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低69點。
騰訊多手交叉盤、配股上板 最大宗為6396.3萬股 涉380億元
百度（9888）收市後納入綜合指數、國指及科指，將於4月9日起生效。開市報216.6元，跌2.17%。
兩公司公布業績，AEON CREDIT（0900）開市報5.59元，無升跌。迅銷（6288）開市報63.15元，無升跌。
京信通信（2342）擬分拆無線電信網絡設備公司到內地上市。開市報2.04元，升2%。
小米（1810）披露一周內第三次回購股份 涉資4.98億元。開市報26.2元，跌0.38%。
國美零售（0493）179億人幣向黃光裕租三物業 發股支付代價。開市報1.67元，無升跌。
雅居樂（3383）三月份合約銷售升7成。創52周高，見13.22元，開市報13.22元，升1.07%。
吉利汽車（0175）首季汽車銷量按年升62％。開市報20.3元，跌0.49%。
融創（1918）首季合約銷售升88%。開市報33.35元，跌0.45%。
其他報道
港股ADR跌228點 騰訊ADR跌3.2% 百度收市後入國指科指