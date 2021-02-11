港股ADR跌228點 騰訊ADR跌3.2% 百度收市後入國指科指
文章日期：2021年4月8日 08:46
美股向上，港股ADR跌228點或0.8%，報28446點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.21%，折合報609.31元；阿里巴巴（9988）跌1.19%，折合報219.35元；美團（3690）跌1.09%，折合報314.54元；匯控（0005）升0.88%，折合報46.3元；建行（0939）跌0.74%，折合報6.44元。
道期升0.06%，標期升0.2%期升0.24%。日股現跌0.58%，韓股現跌0.33%，澳股現升0.83%。
今日焦點股份可留意：
Prosus減持騰訊（0700）每股595元。
AEON CREDIT（0900）、迅銷（6288）公布業績。
百度（9888）收市後納入綜合指數、國指及科指，將於4月9日起生效。
聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間。留意金融股。
京信通信（2342）擬分拆無線電信網絡設備公司到內地上市。
小米（1810）披露一周內第三次回購股份 涉資4.98億元。
國美零售（0493）179億人幣向黃光裕租三物業 發股支付代價。
雅居樂（3383）三月份合約銷售升7成。
吉利汽車（0175）首季汽車銷量按年升62％。
融創（1918）首季合約銷售升88%。
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