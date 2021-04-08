聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間，美股向上，標指創收市價計新高，科技股向上。聯儲局主席鮑威爾提到貨幣市場利率或面臨下行壓力，而多位聯儲官員亦淡化通脹擔憂，其中，達拉斯聯儲行長Kaplan預計今年經濟將強勁反彈，通脹可能將遠超2.5%，然後再回落。