聯儲局收水仍需時 標指創收市新高 科技股向上 道指升16點
文章日期：2021年4月8日 08:15
聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間，美股向上，標指創收市價計新高，科技股向上。聯儲局主席鮑威爾提到貨幣市場利率或面臨下行壓力，而多位聯儲官員亦淡化通脹擔憂，其中，達拉斯聯儲行長Kaplan預計今年經濟將強勁反彈，通脹可能將遠超2.5%，然後再回落。
道瓊斯工業平均指數收漲16點，升幅0.05%，報33446點。標普500指數收漲6點，升幅0.15%，報4079點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.07%，報13688點。
摩通升1.57%，報154.93美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻15點，而波音跌1%，報252.58元，拖低道指17點。
科技股方面，蘋果收市報127.9元，升1.33%，谷歌母公司Alphabet收市報2239.03元，升1.34%，亞馬遜收市報3279.39元，升1.72%，Facebook收市報313.09元，升2.23%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報434點。德國DAX指數收跌0.24%，報15176點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6130點；英國富時100指數收漲0.91%，報6885點。
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